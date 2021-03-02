Москва увеличила в девять раз объем финансирования технологического бизнеса

Москва, 2 марта. Московское правительство в девять раз увеличило финансирование технологических компаний в прошлом году, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

За счет поддержки города технологические предприятия могут компенсировать часть расходов на покупку или лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам на развитие деятельности, экспорт и обучение сотрудников.

«В 2020 году город значительно увеличил объем финансовой поддержки бизнеса: появилось шесть новых субсидий, была запущена программа льготного кредитования. Если говорить именно о технологических компаниях, общий размер выплат, одобренных им за прошлый год, составил почти 1,2 миллиарда рублей. Это примерно в девять раз больше показателя 2019 года», — пояснила чиновница.

В прошлом году Москва получила премию Международного сообщества городских и региональных планировщиков — International Society of City and Regional Planners. Награду дают за развитие городской инфраструктуры.