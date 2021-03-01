Бронзовой статуе на станции метро «Площадь революции» отпилили палец

Москва, 1 марта. Скульптуре «Девушка-Ворошиловский стрелок» в московском метро неизвестные отрезали бронзовый мизинец. Сотрудники метрополитена обратились в правоохранительные органы.

Сотрудники ведомства инициировали проверку по факту вандализма. В самом начале следствия стало ясно, что часть тела у статуи отсутствует уже больше десяти лет. Поэтому найти нового владельца бронзового мизинца не представляется возможным, так как архивы видеозаписей с камер не хранятся так долго.

В связи с обращением граждан, памятник решили восстановить. Администрацией метрополитена было принято решение провести реконструкцию скульптуры и вернуть ей первозданный облик.

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