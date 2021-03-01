Жительница Москвы поставила телефон на зарядку в подсобке и больше его не видела

Москва, 1 марта. Кассир магазина поставила свой смартфон на зарядку в служебном помещении и вернулась на рабочее место. Через час женщина заметила пропажу.

Пострадавшая кассир магазина по ул. Вавилова обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего смартфона марки iPhone 11 Pro Max Проверка камер видеонаблюдения в подсобке магазина помогла установить детали инцидента.

Приметы подозреваемого на видеозаписи хорошо видны. Личность подозреваемого пока не установлена. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ФАН ранее сообщал, что нужно сделать в первую очередь, если злоумышленники завладели вашим смартфоном.