Москвичка заставила десятилетнюю дочь переспать со взрослым мужчиной

Москва, 1 марта. Жительница столицы стала фигуранткой уголовного дела после того, как принудила своего ребенка к интимной близости с 50-летним мужчиной.

По версии следствия, виновница события в период с декабря 2019 по январь 2020 года склоняла дочь к действиям, которые нарушили ее половую неприкосновенность. Извращенец совершал с девочкой насилие в разных формах, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста». Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Житель Волгоградской области заманил девочку в лес на поиски матери, а после убил. Преступник надругался над жертвой и задушил ее, сообщал ФАН.