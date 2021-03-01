Директор Иланы Юрьевой рассказала о состоянии звезды шоу «Уральские пельмени»

Москва, 1 марта. Травмированная на горнолыжном курорте участница шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева чувствует себя хорошо, читает книги. Об этом редакции ФАН сообщила ее директор Анна Скибина.

В настоящее время пациентка находится в медучреждении, врачи отложили выписку и решили понаблюдать за ее самочувствием. За период нахождения в клинике Илана Юрьева перенесла одну операцию.

Звезда шоу пострадала на горнолыжном курорте в Сочи. Во время катания в нее врезался мужчина. Он попросил прощения и уехал. Юрьеву после оказания помощи доставили в Москву, сообщал ФАН.