Виновного в мошенничестве экс-главу Серпуховского района этапировали в колонию

Москва, 1 марта. Бывший руководитель Серпуховского района Александр Шестун отправлен в колонию для отбывания наказания. По словам ее супруги, она не знает, куда именно этапировали мужа.

Суд приговорил экс-чиновника к 15 годам колонии с выплатой штрафа в 49 млн рублей. Установлено, что фигурант получал взятки, участвовал в мошенничестве, занимался отмыванием денег и вел незаконную коммерческую деятельность.

Имущество виновника на сумму в 10,5 млрд долларов было конфисковано в пользу государства.

В Ленобласти задержан парламентарий, подозреваемый в покушении на мошенничество. Правоохранители уже обратили внимание на его дорогую недвижимость и роскошные иномарки, сообщал ФАН.