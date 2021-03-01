Адвокат депутата Галяминой оспорит обвинительный приговор 11 марта

Москва, 1 марта. Защита муниципального депутата столицы Юлии Галяминой направила жалобу в Мосгорсуд с намерением оспорить приговор от 23 декабря 2020 года. Заседание пройдет 11 марта.

Согласно решению Тверского суда, фигурантка виновна в неоднократных призывах людей участвовать в незаконных митингах. Кроме того, она несколько раз нарушала законодательство при проведении уличных акций.

Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. Галямина и ее адвокат уверены, что в ходе заседания не был установлен факт вины подсудимой.

Депутата Галямину признали виновной за призывы к незаконным митингам, сообщал ФАН.