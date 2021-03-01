Автоэксперт Филин назвал новые ограничения для большегрузов на МКАД оправданным шагом

Москва, 1 марта. Транзит грузовиков массой более 12 тонн полностью переведен со МКАД на ЦКАД. Такое решение властей Москвы оправданно, считает автоэксперт Андрей Филин.

Согласно постановлению правительства столицы России, без бесплатного специального пропуска грузовикам нельзя въезжать на МКАД и в города Московской области. Если у большегрузов нет документа, то они должны объезжать столичный регион по ЦКАД и трассам А107 и А108.

Шаг является оправданным, но об изменениях водителей следует предупреждать заранее. Мнение в комментарии «Радио 1» высказал автоэксперт общественного проекта «Движение», главный активист Фонда содействия повышению уровня безопасности дорожного движения Андрей Филин.

«Не все читают временные информационной щиты, не все слушают автоновости. Простой пример: у большинства водителей-дальнобойщиков стоят радиостанции разрешённого гражданского диапазона, и на 15-м канале они обмениваются новостями... Поставьте автоинформатор, который предупреждал бы за 50 км, что на МКАД нельзя ехать, лучше ехать по ЦКАД», — сказал специалист.

Движение транзитных грузовиков тяжелее 12 тонн по МКАД будет ограничено на постоянной основе. Информация об этом появилась в блоге мэра Москвы Сергея Собянина. Нововведение вступило в силу 20 февраля этого года.