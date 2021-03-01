Экс-губернатору Фургалу просят продлить арест на три месяца

Москва, 1 марта. Следственный комитет просит Басманный суд Москвы продлить срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 8 июня.

Хабаровского политика обвиняют в организации убийств. Следователи передали в суд материалы по ходатайству о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала. Источник ТАСС сообщает, что дату заседания суд пока не назначал.

Экс-губернатора Хабаровского края подозревают в причастности к убийствам бизнесменов, которые произошли примерно 15 лет назад. В настоящее время Фургал находится под следствием. После того, как его сняли с поста главы Хабаровского края, эту должность занял Михаил Дегтярев.