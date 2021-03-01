Юного наркодилера с крупной партией мефедрона задержали в Подмосковье

Москва, 1 марта. Молодой человек арестован по подозрению в распространении синтетических наркотиков.

Задержан 21-летний молодой человек, житель города Королева, он подозревается в попытке сбыта крупной партии мефедрона, сообщает издание «Вести Подмосковья». Согласно материалам дела, подозреваемый через Интернет приобретал наркотик, фасовал его и распространял с помощью тайников-закладок.

Оперативниками во время досмотра обнаружено 35 пакетов с белым порошкообразным веществом, в смартфоне задержанного найдены координаты мест тайников. По итогам экспертизы выяснено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком мефедроном.

По результатам следствия возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Обвиняемый находится под стражей.