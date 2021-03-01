Волонтер рассказала о здоровье экс-солистки Little Big за несколько дней до смерти

Москва, 1 марта. Помощница Галина Мамедова, которая накануне смерти видела Анну Кастельянос, рассказала, что певице сложно было ходить. Ее мучил радикулит, отметила она.

Бывшая солистка группы Little Big Анна Кастельянос почувствовала себя плохо за несколько дней до смерти. Об этом рассказала волонтер Галина Мамедова, которая помогала девушке, сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, она пришла проведать Анну 28 февраля, но дверь в подъезд ей открыла соседка артистки. Когда же она подошла к квартире певицы, то обнаружила, что дверь немного приоткрыта. Мамедова поделилась, что была у нее 26 февраля и самочувствие Анны было очень плохое. Та жаловалась на сильные боли, которые мешали ей ходить. Волонтер предложила вызвать скорую, но бывшая солистка популярной группы отказалась.

Волонтер отметила, что при поставленном диагнозе — радикулит — люди так резко не умирают. В настоящее время выясняются все обстоятельства смерти певицы. Точную причину выявит назначенная на 1 марта медэкспертиза.