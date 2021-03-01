СК потребовал продлить арест советнику главы Роскосмоса Сафронову

Москва, 1 марта. В суд поступило ходатайство о продлении Сафонову меры пресечения в виде содержания под стражей. Заседание по делу состоится 2 марта.

Федеральная служба безопасности требует продлить арест советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, которого обвиняют в государственной измене.

Сотрудник ведомства был задержан 7 июля 2020 года. По данным следствия, журналист получил деньги за предоставление секретных данных иностранным спецслужбам. При этом в Роскосмосе заявили, что арестованный не имел доступа к государственной тайне. Обвиняемый отказался сотрудничать со следствием. Сотрудники СК заявляют, что у них есть все доказательства вины Сафронова.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, почему против Сафронова возбудили уголовное дело, сообщал ФАН. По словам главы государства, расследование связано с утечкой информации.