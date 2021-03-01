Избившие музыканта Дитковского назвали его поведение поводом для драки

Москва, 1 марта. Стражи порядка допросили двух человек по делу об избиении трубача Александра Дитковского. По версии молодых людей, музыкант сам их спровоцировал.

Один из задержанных рассказал, что он с двумя приятелями подошел к мужчине. Ему задали вопрос про ближайшую станцию метро. В ответ они услышали грубые слова. Тогда троица решила проучить его. Музыканту нанесли несколько ударов ногами и руками. Нападавший отметил, что ему стыдно за потасовку.

Второй участник избиения придерживался аналогичной точки зрения: виноват Дитковский. Изменилась только формулировка вопроса, якобы взбесившая пострадавшего — он грубо ответил на просьбу сказать сколько времени.

Согласно основной версии, трубач и его приятель сидели в машине. К ним подошел мужчина и попросил денег, на что получил жесткий отказ. В ходе дальнейшей словесной перепалки к просителям прибежали двое приятелей и напали на музыканта и его друга. Трубач после избиения был госпитализирован, сообщал ФАН.