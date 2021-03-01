Воробьев сообщил о первых результатах переноса движения фур на ЦКАД

Москва, 1 марта. Движение транзитных грузовиков весом более 12 тонн перенесли с МКАД на ЦКАД. О первых результатах принятой меры сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Власти Москвы и области приняли ряд мероприятий, направленных на перенос движения фур на объездную дорогу. Сейчас над этим плотно работают ГИБДД, транспортный и дорожный блок, рассказал Воробьев. Глава региона попросил руководителей, по чьей территории проходит ЦКАД, обращать внимание на эффективность работы дороги.

Передвижение для жителей региона должно быть комфортным. Для этого грузовой трафик необходимо грамотно распределить. Власти также занимаются вопросом появления на ЦКАД дополнительных съездов и организацией бессветофорного движения, передает слова Воробьева телеканал «360». Нововведения о перемещении фур с МКАД вступили в силу с 20 февраля.