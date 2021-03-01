Москвичам предложили выбрать имена для родившихся на ВДНХ козлят и ягненка

Москва, 1 марта. Жители российской столицы смогут выбрать имена для ягненка и козлят, родившихся на «Городской ферме» ВДНХ.

Козочка родилась с белым окрасом. Однако спустя несколько дней ее шерсть потемнела. Козленок появился на свет с бело-серым окрасом. К тому же на «Городской ферме» ВДНХ родилась рыже-белая девочка-ягненок. Ее родителями стали овечка Настя и баран Бяш.

Москвичи могут предложить имена для животных. Свои варианты можно оставить с 1 по 5 марта в комментариях к публикации на странице ВДНХ в социальной сети Instagram. Затем сотрудники отберут четыре имени и запустят голосование, которое продлится до 6 марта.

Посетителям ростовского зоопарка в скором времени покажут нового обитателя. В конце ноября 2020-го там родился белый мишка. Сейчас малыш большую часть времени проводит с мамой. Однако, как ожидают в зоопарке, белый медвежонок скоро покажется посетителям.