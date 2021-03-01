Московский таксист сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе

Москва, 1 марта. Полугодовалого малыша доставили в одну из столичных больниц с ушибами головы. На коляску, в которой находился мальчик, совершил наезд водитель такси.

Инцидент, по данным источника ФАН, зафиксирован на востоке города. Сообщается, что авария произошла на пешеходном переходе.

С коляской шел отец малыша, он не получил повреждений в результате ДТП. Главным пострадавшим стал его сын, который был доставлен в больницу с ушибами головы. После оказания необходимой врачебной его отпустили домой.

Причины аварии пока неизвестны и устанавливаются полицией. Виновник аварии установлен, информации о том, что он сел пьяным за руль, не поступало.

Ранее ФАН писал о девочке, которая попала под колеса иномарки на пешеходном переходе в Екатеринбурге. Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными травмами.