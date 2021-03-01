Россия требует у Испании выдать обвиняемого в хищении денег врача Блюма

Москва, 1 марта. Москва отправила в Мадрид запрос об экстрадиции Евгения Блюма. Он, по данным следствия, похитил у фристайлистки Марии Чаадаевой более 29 млн рублей.

Генпрокуратура РФ направила в Испанию запрос о выдаче доктора, который в 2014-2015 годах обманом похитил у Чаадаевой, получившей тяжелую травму, огромную сумму денег. Подозреваемый убедил спортсменку пройти у него лечение. Врач брал 1,5 тысячи евро в день за реабилитацию по якобы уникальной биомеханической методике. Блюм обещал, что «тело само научится справляться с болезнью». По словам специалистов, медик изначально знал о том, что его методика не поможет спортсменке.

В августе 2020 года доктор был объявлен в международный розыск. Полиция Испании задержала его 11 февраля, но на прошлой неделе он был отпущен под подписку о невыезде.

Ранее петербургский суд частично удовлетворил иск фристайлистки Комиссаровой, которая сломала позвоночник на Олимпийских играх в Сочи, и обязал испанскую клинику, где она проходила реабилитацию, выплатить штраф.