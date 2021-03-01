Первый центр лечения саркомы костей и мягких тканей создали в Москве

Москва, 1 марта. Московский научно-практический центр опухолей костей, мягких тканей и кожи появился на базе онкологической больницы №62, сообщается на сайте мэра столицы.

В нем обеспечено мультидисциплинарное взаимодействие между специалистами разных направлений — онкологами, травматологами и нейрохирургами. Отмечается, что такой подход важен для эффективного лечения при саркоме костей и мягких тканей. Специалисты центра оперативно помогают пациентам с патологическими переломами, требующими онкологической помощи.

«Такой уникальный центр неслучайно создан на базе больницы №62. Здесь накоплен богатейший опыт лечения самых сложных случаев онкологических заболеваний, освоены и активно применяются наиболее современные методики и технологии диагностики и лечения», — пояснила замруководителя столичного департамента здравоохранения Саида Гаджиева.

Возглавил центр ортопед-травматолог, нейрохирург, онколог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, создавший одно из первых в РФ отделений опухолей костей на базе НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Эльмар Мусаев.

В новом центре будут действовать стационар и отделение реконструктивно-пластической хирургии, а также дневной стационар и амбулаторный прием онкологических пациентов.

В департаменте здравоохранения Москвы уверяли, что онкобольные, несмотря на пандемию, получают помощь в полном объеме. Главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев объяснял, что делать страдающим раком пациентам во время распространения коронавируса.