Москомстройинвест сообщил о строительстве новых проездов в городе

Москва, 1 марта. Два проезда протяженностью около 1,6 км между Каширским шоссе и Елецкой улицей построят в столице России. Об этом заявили в Москомстройинвесте.

Московская градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки территории участка от Каширского шоссе до Елецкой улицы в районе Орехово-Борисово Южное. Работы предусматривают строительство двух проездов и реконструкцию улично-дорожной сети.

«Для удобства пешеходов здесь планируется организовать 13 наземных переходов, семь остановочных пунктов пассажирского транспорта», — рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Проезд транзитных грузовиков тяжелее 12 тонн по МКАД будет ограничен на постоянной основе. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Новые правила подразумевают, что большегрузы смогут проехать по ЦКАД и трассам А-107 и А-108.