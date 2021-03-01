Московский зоопарк начал работать на час дольше

Москва, 1 марта. Администрация Московского зоопарка сообщила об изменениях в работе учреждения. Теперь жители и гости российской столицы смогут посещать зоосад до 18:00.

Время работы зоопарка продлили на час. Вход в парк закрывается в 17:00. При этом гулять по зоосаду можно до 18:00. С началом весны многие животные становятся более активными, рассказали в администрации Московского зоопарка. Совсем скоро проснутся бурые и гималайские медведи.

«С приходом тепла могут проснуться и еноты — они быстро реагируют на изменение температуры и выходят на разведку. Активнее становятся львы, морские котики, гривистые волки и кустарниковые собаки. Прекрасные гиены Чип и Зола начинают регулярно проверять обстановку на улице», — рассказали сотрудники зоосада.

Посетителям ростовского зоопарка вскоре представится шанс познакомиться с новым обитателем — белым медведем. Он родился в ноябре 2020-го. С того момента медвежонок заметно подрос и стал более активным. Сотрудники зоопарка стараются лишний раз не беспокоить медвежью семью.