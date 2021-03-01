Смертельную аварию на заводе в Подмосковье могло вызвать воспламенение циркония

Москва, 1 марта. Смерть сотрудницы завода в Краснозаводске могла произойти из-за воспламенения циркония. Предположительно, искра возникла из-за статического электричества.

Источник ФАН в правоохранительных органах предоставил подробности ЧП на химическом заводе в Краснозаводске.

В результате инцидента погибла сотрудница лаборатории. Незадолго до аварии она проводила штатную процедуру по взятию пробы циркония для анализа. Сообщается, что данное вещество может загореться только при наличии искры, которую, вероятно, спровоцировало статическое электричество — оно могло пойти от одежды погибшей.

В лаборатории выбило стекла и двери, однако пожара не последовало. Для борьбы с последствиями аварии были привлечены 15 человек и 5 единиц техники.