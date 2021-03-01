Более 380 тысяч пенсионеров присоединились к проекту «Московское долголетие»

Москва, 1 марта. Проект «Московское долголетие» с 2018 года собрал свыше 380 тыс. участников, наиболее активны из которых пенсионеры в возрасте от 60 до 70 лет, сообщается на сайте мэра столицы.

В марте проекту исполняется три года, в московском департаменте труда и соцзащиты населения подвели промежуточные итоги его работы.

«За время своего существования он стал крупнейшей программой для досуга, образования и оздоровления старшего поколения. Проект продолжает развиваться, внедряя новые занятия и осваивая современные технологии», — говорится в публикации на портале.

С момента запуска в рамках «Московского долголетия» состоялось 18 млн занятий. Они были проведены с привлечением государственных и негосударственных организаций. До пандемии в 2019 году к проекту присоединилось рекордное количество поставщиков — 1440.

В связи с распространением коронавируса программа успешно перешла на дистанционный формат. Сегодня онлайн-занятия для участников проекта проводят 622 организации, а регулярно посещают их более 76 тыс. пенсионеров.

В период самоизоляции специалисты «Московского долголетия» активно помогали пожилым горожанам. В частности, им доставляли продукты питания и лекарства и поддерживали психологически.