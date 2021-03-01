Склад завода огнеупорных изделий горит в Подмосковье

Москва, 1 марта. Площадь пожара на складе, расположенном на территории Внуковского завода огнеупорных изделий, возросла до 2,4 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Возгорание произошло в городе Одинцово в Московской области. На тушении пожара задействованы 56 человек и 19 единиц техники.

«Площадь горения составляет 2400 кв. м.», — заявили в ведомстве.

Пожар на складе на Союзной улице, 7 в Одинцове начался в ночь на понедельник. Информации о пострадавших нет.

Ранее пожар вспыхнул в двухэтажном здании на Пятницкой улице в Москве. Дом относится к старому фонду. В нем было расположено несколько баров и магазинов.