Полиция задержала перекрывших Варшавское шоссе автомобилистов в Москве

Москва, 28 февраля. Группа автомобилистов в воскресенье днем перекрыли движение по столичному Варшавскому шоссе, опасно маневрируя между полосами.

Полиция составила протоколы об административном правонарушении, сообщает пресс-служба московского главка МВД. Правоохранителям удалось выявить номера машин. Департамент транспорта в своем Telegram пообещал водителям наказание вплоть до уголовного. Согласно информации источника, участие принимали восемь автомобилей, включая Mercedes, Gelandewagen, Jaguar, Nissan Teana.

«Сотрудниками ГИБДД водители были установлены и в течение часа задержаны на улице Артюхиной. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях», — рассказали в ГУ МВД.

Подобное поведение на дороге, как отметили в дептрансе, абсолютно недопустимо. Это несет угрозу другим участникам дорожного движения.

ФАН сообщал, что сын экс-депутата ранее сбил двух пешеходов в Астрахани и пытался убежать без трусов. Уточняется, что от нарушителя не пахло алкоголем.