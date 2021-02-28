Прошедшая зима в Москве оказалась на один градус холоднее климатической нормы

Москва, 28 февраля. Прошедшая зима в Москве оказалась на градус холоднее нормы, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом осадков выпало на 20% больше положенного. А в феврале их количество достигло аномальных значений.

«Зима 2020-2021 годов оказалась на один градус ниже нормы», — отметил специалист в беседе с РИА Новости.

А вот первый весенний месяц будет на 1-3 градуса теплее многолетних значений. Метеорологическая весна, согласно прогнозам, наступит в конце марта, а именно в последней декаде месяца. В это время состоится переход среднесуточной температуры через нулевую отметку.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, какая погода ожидает жителей столицы 8 марта. По ее словам, плюсовая температура не сохранится, поэтому в праздничный день будет морозно. Также возможен снег.