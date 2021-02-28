Москвичам рассказали, когда полностью растает снег

Москва, 28 февраля. Снежные сугробы окончательно растают в Москве ко второй декаде апреля. Прогнозом поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Средняя температура воздуха в апреле будет на 2,5-3,5 градуса выше многолетних значений, заявил синоптик. Однако не исключается приток холода, который станет финальным в период с 5 по 10 апреля. После этих чисел атмосфера начнет по-настоящему перестраиваться на весенние показатели. Снежный покров будет интенсивно таять, когда среднесуточная температура окажется выше 5 градусов тепла. По его словам, природа буквально станет «просыпаться на глазах».

Смену автомобильных шин также можно планировать на этот период времени. Количество осадков будет находиться в пределах климатической нормы или выше нее, сообщает РИА Новости.

В последнее время в Москве наблюдается феноменальная оттепель. Снежные сугробы, которые обрушились на столицу, очень быстро превратились в «грязную кашу». Местных жителей призывают быть внимательными на дорогах.