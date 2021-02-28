Дептранс Москвы объявил о возобновлении движения по фиолетовой ветке метро

Москва, 28 февраля. Движение поездов по Таганско-Краснопресненской линии метрополитена Москвы осуществляется в штатном режиме. Об этом сегодня рассказали в столичном департаменте транспорта.

Информация о том, что движение поездов по фиолетовой ветке метро Москвы восстановлена, появилась в официальном Telegram-канале ведомства. В воскресенье дептранс сообщил, что поезда временно не двигаются в направлении от станции «Октябрьское Поле» до «Полежаевской» из-за технических неполадок.

Похожий на гранату предмет нашли на станции «Киевская» столичного метро в среду. Как сообщалось ранее, экстренные службы направились к месту обнаружения опасной находки.