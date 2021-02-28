Российский теннисист лишился крупной суммы после звонка мошенников

Москва, 28 февраля. Спортсмен и теннисист Александр Лобков стал жертвой мошенников. Он перевел неизвестным более 400 тыс. рублей.

Лжесотрудница банка позвонила 30-летнему мужчине и сказала, что на его счет покушались неизвестные люди, пытавшиеся украсть деньги. Для сохранения средств звонившая предложила Лобкову взять кредит.

Последовав указаниям девушки, спортсмен оформил кредит в банке на 1 млн 200 тыс. рублей, после чего тремя транзакциями с карты были списаны 409 тыс. руб. и перечислены в счет погашения задолженности некоего индивидуального предпринимателя. Спортсмен заявил, что не знает такого человека. Он обратился к правоохранителям за помощью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование. Лобков — призер и победитель международных турниров (ITF), а также чемпионатов и кубков России.