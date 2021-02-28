Серьезные травмы головы получил московский школьник после избиения отцом

Москва, 28 февраля. В российской столице мужчина жестоко покалечил своего сына. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел на 2-й Дубровской улице. По предварительной версии правоохранителей, в момент избиения нерадивый отец был в состоянии алкогольного опьянения.

Медики следят за состоянием школьника. Врачи диагностировали у пострадавшего ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сильные ушибы головы, легких, а также перелом руки. Что стало причиной конфликта, неизвестно. В настоящее время проводится полицейская проверка, устанавливаются подробности произошедшего.

Похожий случай произошел в Ленобласти, сообщал ФАН. Восьмилетнего ребенка избили в детской клинической больнице.