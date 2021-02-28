Грузовое судно экстренно посадили в московском аэропорту Шереметьево

Москва, 28 февраля. Самолет совершил экстренную посадку в столичном аэропорту. Воздушное судно подало сигнал тревоги.

Самолет, перевозивший одежду, летел из Гонконга в Мадрид. Во время полета у лайнера начала отказывать колонка управления двигателем. Пилот принял решение об экстренной посадке в российской столице.

В момент происшествия на борту самолета находились 25 членов экипажа, никто из них не пострадал. Посадка прошла в штатном режиме.

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