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Собянин анонсировал открытие «Круговой кинопанорамы» на ВДНХ

Собянин анонсировал открытие «Круговой кинопанорамы» на ВДНХ

Москва, 28 февраля. Аттракцион «Круговая кинопанорама» начнет работать на ВДНХ до конца текущего года. Об этом в воскресенье рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря историческому аттракциону на ВДНХ станет больше мест, где могут отдыхать дети, рассказал градоначальник. Собянин отметил, что комплекс в будущем будет пополняться такими объектами.

Помимо «Круговой кинопанорамы» на ВДНХ вскоре могут появиться музей шоколада и большой парк развлечений рядом с колесом обозрения, уточнил мэр Москвы. Как сообщил градоначальник, такой вид развлечений доставит много удовольствия детям.

Мэр российской столицы Сергей Собянин ранее прокомментировал вопрос возможной установки каких-либо памятников на Лубянской площади. Градоначальник Москвы предложил оставить Лубянку в прежнем виде.

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