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Пожилая москвичка погибла под колесами Lexus во дворе дома

Пожилая москвичка погибла под колесами Lexus во дворе дома

Москва, 28 февраля. Водитель за рулем дорогой иномарки насмерть сбил 90-летнюю пенсионерку во дворе дома в Москве.

Смертельное ДТП произошло в районе Зюзино на Балаклавском проспекте. Водитель Lexus двигался задним ходом и наехал на бабушку. Пожилая женщина скончалась на месте происшествия от травм, несовместимых с жизнью.

Правоохранители задержали виновника произошедшего. В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Еще одно ДТП с летальным исходом произошло в Челябинске. Отечественная легковушка выехала на встречку и столкнулась с иномаркой. Пассажирка второй машины погибла на месте, сообщал телеканал «360».

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