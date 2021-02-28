Здание бывшего московского общежития загорелось в центре столицы

Москва, 28 февраля. Пожар произошел в двухэтажном здании, где ранее находилось семейное общежитие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Здание по улице Фридриха Энгельса вспыхнуло рано утром. На месте происшествия работают спасательные службы города, огонь распространился по всей площади постройки.

По предварительным данным, людей в здании не было. О пострадавших и погибших не сообщается. Все детали и информация о возгорании устанавливаются.

Ранее ФАН сообщал о пожаре в старой постройке дома на улице Пятницкой. Огонь перешел на соседние бары и рестораны, которые были расположены внутри здания.