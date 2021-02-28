Март в Москве начнется с переменчивой погоды

Москва, 28 февраля. Переменчивая погода ожидает жителей Москвы в начале весны. Март будет неоднородным, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Весенней погоды в марте в российской столице ожидать не стоит. Погода будет неоднородной и переменчивой, объяснил синоптик в разговоре с «Интерфаксом». В первый день весны температура воздуха в ночное время составит от −10 до −5 градусов. Со 2 марта начнется потепление, однако затем снова придет похолодание.

При этом 1 марта погода будет облачной с прояснениями. В городе будет появляться солнце, добавил Вильфанд. Столбики термометров 2 и 3 марта покажут от 0 до 5 градусов тепла. Также синоптик предупредил москвичей об образовании гололедицы на дорогах в последние февральские дни, он призвал жителей соблюдать осторожность.

До этого сообщалось, что 28 февраля в Москве образовался сильный гололед. Также в городе ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег.