Гидрометцентр спрогнозировал сильную гололедицу 28 февраля в Москве

Москва, 28 февраля. Небольшой снегопад и сильная гололедица ожидает москвичей во воскресенье по данным Гидрометцентра России.

Также 28 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер западный и северо-западный будет достигать 8 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр.

Столбик ртутного столба днем в Москве покажет минус один — плюс один градус, ночью температура упадет до минус семи градусов. Жителей Подмосковья ожидает чуть более холодная погода — днем до минус четырех градусов, ночью может похолодать до минус 15 градусов.

Администрация Тульской области, свою очередь, столкнулась с проблемой сильного паводка. Свирепые морозы резко сменились потеплением, сейчас в городе проводятся работы по выводу талых вод, сообщает ФАН.