Мужчина зарезал экс-супруга своей возлюбленной на глазах у ребенка в Москве

Москва, 28 февраля. Мужчина убил в Москве бывшего любовника своей девушки на глазах у его шестилетней дочери.

По предварительной информации, экс-супруг приехал к женщине на Утреннюю улицу забрать их общего ребенка, когда та отдыхала в компании нынешнего мужа. В компании разгорелся скандал, так как девочка проживала с отцом, но ее хотел забрать новый возлюбленный матери, сообщается на Telegram-канале «112».

Между мужчинами завязалась словесная перепалка, после которой нынешний супруг нанес несколько ударов ножом отцу ребенка. После инцидента мужчина поспешил скрыться с места преступления, однако его задержали в районе ЮЗАО. Отец ребенка скончался до приезда скорой помощи.

Ранее ФАН сообщал, что не поделившие девушку студенты БГТУ «Военмех» устроили драку на 1-й Красноармейской улице. В ходе потасовки один из оппонентов достал травматический пистолет и открыл огонь.