Строительство соединяющей Калужское и Варшавское шоссе дороги завершится в 2022 году

Москва, 27 февраля. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства дороги, соединяющей Калужское и Варшавское шоссе.

Информация о ходе строительства дороги в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) России размещена на сайте столичной администрации. Как сообщил Бочкарев, дорога готова на 60% и должна быть открыта в 2022 году.

«Мы продолжаем активно формировать транспортный каркас Новой Москвы. Новая дорога, которая свяжет Калужское и Варшавское шоссе, строится в два этапа: в 2019 году был открыт первый участок от Калужского шоссе до деревни Яковлево, второй участок — до Варшавского шоссе — планируем открыть в 2022 году», — уточнил он.

Протяженность дорожного полотна составит 12 километров. Планируется возведение путепровода через пути МЦД-2, эстакады на Варшавском шоссе и моста через реку Десну. Предполагается, что новая дорога позволит жителям Троицка напрямую выезжать на Варшавское шоссе и быстро добираться до платформы Остафьево МЦД-2.

Всего в ТиНАО было построено более 250 километров дорог с момента их присоединения к Москве. В 2021 году планируется завершение строительства еще восьми объектов инфраструктуры.

Ранее столичные власти озвучили свои планы по реконструкции МКАД. В частности, будут реконструированы развязки на пересечении МКАД с улицами Липецкая и Верхние Поля.