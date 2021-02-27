Карниз от жилого дома обрушился на автомобиль в Москве

Москва, 27 февраля. Карниз сорвался с крыши и обвалился прямо на припаркованный автомобиль. Очевидцы рассказали об инциденте в социальных сетях.

Владелец транспортного средства припарковал свой автомобиль под окнами жилого дома по улице Красносельской в центре столицы. Однако через какое-то время на крышу машины упал карниз. К счастью, в салоне автомобиля никого не было, ЧП обошлось без жертв. Сам автомобиль ремонту и восстановлению не подлежит.

О пострадавших также ничего не сообщается. Причина обрушения выясняется, следователи проводят проверку.