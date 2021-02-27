Водитель Honda погиб при столкновении с трактором в Подмосковье

Москва, 27 февраля. ДТП с участием снегоуборочного трактора в Московской области унесло жизнь одного человека. Погибшим оказался водитель легковушки Honda.

Смертельная авария произошла в Раменском районе области. Водитель легковушки Honda по неустановленной причине врезался в снегоуборочный трактор. В результате столкновения он получил смертельные травмы. О состоянии водителя трактора пока информации нет. По факту случившегося ведется проверка, устанавливаются детали ДТП.

В Ставропольском крае жертвой аварии стал водитель отечественной легковушки, сообщал телеканал «360». Его автомобиль съехал с трассы в Предгорном районе и перевернулся.