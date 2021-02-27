Лжесотрудники СК РФ лишили квартиры тещу комментатора Гусева

Москва, 27 февраля. Теща комментатора Виктора Гусева стала жертвой мошенников, обманом завладевших ее квартирой. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

По его словам, преступники действовали под видом следователей СК РФ. Они убедили пожилую женщину продать им квартиру, заверив, что сделка будет фиктивной, и так пенсионерка поможет «сотрудникам органов» провести секретную спецоперацию по поимке черных риелторов.

«Они обрабатывали ее целый месяц, присылали постановления о возбуждении уголовного дела против риелторской конторы на бланках Следственного комитета с двуглавыми орлами и печатями», — посетовал Гусев.

Комментатор отметил, что теща поверила им, потому что как представитель старшего поколения склонна верить печатям и газетам. В итоге квартира продана и деньги за нее переданы «следователям». В заключение Гусев призвал своих подписчиков распространить эту информацию и не дать преступникам шанса воспользоваться человеческим горем. После этого неприятного эпизода семья обратилась в прокуратуру.