«Мосгортранс» и метрополитен признали потерпевшими по делу о перекрытии дорог 23 января

Москва, 27 февраля. Московский метрополитен и ГУП «Мосгортранс» стали потерпевшими по делу о перекрытии дорог на несанкционированной акции 23 января в столице.

Согласно материалам дела, метрополитен был вынужден увеличить количество сотрудников, которым пришлось выйти на работу в свой выходной. Помимо этого участники акции специально блокировали объекты транспортной инфраструктуры, поставив под угрозу жизнь, здоровье и безопасность граждан, поскольку митингующие создавали толпы на перронах станций. В итоге госпредприятие понесло ущерб на сумму 1 млн 541 тысяча рублей.

В «Мосгортрансе» пояснили, что несогласованный митинг спровоцировал перекрытие улиц, а это, в свою очередь, привело к задержке движения на маршрутах, были сорваны плановые рейсы. В результате «Мосгортрансу» был причинен ущерб в размере 1 млн 165 тысяч рублей.

Уголовное дело о перекрытии дорог было возбуждено после акции 23 января. По данным правоохранителей, в этот день ряд лиц организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспорта. При этом они преследовали цель вывести из строя пути сообщения в столице.

Организаторами акции в очередной раз стали сотрудники признанного иноагентом ФБК, соратники блогера Алексея Навального. Двое из них — Любовь Соболь и Георгий Албуров — ранее уже были оштрафованы Симоновским судом Москвы по иску столичного метрополитена за незаконные акции летом 2019 года.