Житель Твери вернул рассеянному москвичу потерянный сверток с деньгами

Москва, 27 февраля. Молодой москвич получил потерянные на улице деньги благодаря неравнодушному жителю Тверской области. Мужчина нашел сверток с крупной суммой и обратился к правоохранителям.

Сотрудникам транспортной полиции на станции метро «Достоевская» он рассказал, что случайно нашел деньги на улице. Речь шла о 275 тыс. рублей. В тот же день к стражам порядка обратился владелец наличных. Москвич объяснил, что эту сумму он получил после продажи автомобиля, пишет РИАМО.

После проверки деньги вернули молодому человеку. А жителя Тверской области торжественно наградил начальник УВД полковник полиции Шамиль Сибанов. Он вручил мужчине благодарственное письмо, а также памятные подарки с символикой метро.