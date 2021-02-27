Пожарные потушили возгорание в старом здании в центре Москвы

Москва, 27 февраля. Пожар в двухэтажном доме на Пятницкой улице потушили. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС.

Прибывшие спасатели эвакуировали сотрудников и посетителей магазина фарфора, а также баров и ресторанов, расположенных внутри здания. Всего на улицу были выведены 40 человек, еще восемь покинули самостоятельно дом до приезда пожарных.

Ликвидация возгорания отразилась на движении транспорта. Его временно перекрыли в районе ЧП, отметили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Причины и обстоятельства случившегося установят пожарные дознаватели.