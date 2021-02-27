Станцию метро «Каховская» в Москве могут открыть после реконструкции в 2021 году

Москва, 27 февраля. Открытие станции метро «Каховская» в Москве планируется уже в 2021 году. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В Москве продолжаются работы по реконструкции Каховской ветки, которая впоследствии станет частью Большой кольцевой линии метрополитена. По словам Бочкарева, самая высокая готовность сейчас у станции «Каховская», где заканчивают монолитные работы. Там уже идет архитектурная отделка и облицовка колонн и потолка платформы, а также начали заниматься монтажом инженерных систем.

Станции Каховской линии закрыли для проведения реконструкционных работ еще 3 года назад. На «Варшавской» и «Каширской» их должны закончить в 2022 году. Введение в эксплуатацию станции «Каховская» планируется произвести уже в этом году.

Кроме того, до конца 2021 года может открыться еще несколько станций юго-западного участка Большой кольцевой линии. Речь идет о станциях «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект» и «Аминьевская».