Более 60 дворовых территорий благоустроят в Новой Москве до конца 2021 года

Москва, 27 февраля. Почти 60 дворов, пешеходных маршрутов и несколько пришкольных территорий благоустроят в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы до конца 2021 года.

Данные территории вошли в программу «Мой район». Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы. Во дворах планируют отремонтировать дороги и тротуары, разбить газоны и клумбы. Там установят скамейки, урны и фонари. Спортивные и детские площадки оснастят новым оборудованием.

Также будет благоустроена территория нескольких школ. Специалисты отремонтируют веранды и обновят покрытие на дорогах, тротуарах и спортивных площадках. Так, в план благоустройства на текущий год вошли школы №1788 (Внуковское), №2120 (Московский), №2083 (Рязановское), №2057 (Кокошкино), №1391 (Новофедоровское) и №2073 (Роговское).

Стало известно, что фермерский рынок откроют по программе «Мой район» в Марьиной Роще. Новая торговая площадка будет располагаться в некапитальном здании, а при необходимости помещение можно разобрать в кратчайшие сроки.