Посетителей баров и магазинов эвакуируют из горящего здания в Москве

Москва, 27 февраля. Пожар вспыхнул в двухэтажном здании на Пятницкой улице. Дом относится к старому фонду. В нем расположено несколько баров и магазинов. Всех посетителей и персонал эвакуируют.

На месте работает несколько пожарных расчетов. Площадь распространения огня и причины возгорания уточняются. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее ФАН сообщал о смертельном пожаре в Красногвардейском районе Петербурга. При тушении квартиры в одном из домов на Гранитной улице было найдено тело женщины.