Заммэра Москвы заявил об открытии трех станций Большой кольцевой линии к концу года

Москва, 27 февраля. Несколько станций юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируется открыть для пассажиров в этом году, заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Речь идет о станциях «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект» и «Аминьевская». Они должны открыться до конца 2021 года.

«Работы находятся в высокой степени готовности. Мы продолжаем оснащение станций инженерными коммуникациями, скоро начнем выполнять финальные отделочные работы», — отметил заммэра.

В пресс-службе столичного Стройкомплекса уточнили, что на всех станциях юго-западного участка ведутся архитектурно-отделочные работы, а также монтаж внутренних инженерных систем и подключение станций к городским сетям. А в марте планируют завершить проходку двухпутного тоннеля от «Давыдково» до «Аминьевской».

Ранее Бочкарев отметил, что станция Большой кольцевой линии «Давыдково» построена уже на 90%. Ее оформление посвящено МЧС России.