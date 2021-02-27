Жителей Москвы предупредили о похолодании в субботу

Москва, 27 февраля. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о надвигающемся на Москву похолодании.

В субботу в столице ожидается снегопад с порывами ветра, на дорогах будет сильная гололедица. Если минувшей ночью держалась плюсовая температура, то уже утром начал прорываться холодный атмосферный фронт.

Таким образом днем станет холоднее, чем в ночные часы. Так, в Москве столбики термометров покажут от −1 до −3 градусов, а в Подмосковье — от 0 до −5 градусов, пишет РИА Новости.

Слякоть под ногами замерзнет, поэтому на дорогах образуется толстая корка льда, предупредил специалист. На дорогах и тротуарах будет очень скользко.

Осадки в виде дождя со снегом ожидают жителей Петербурга. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, погодные условия в Северной столице окажутся под влиянием теплого атмосферного фронта.