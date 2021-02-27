Вакцинация добровольцев препаратом «Спутник Лайт» стартовала в Москве

Москва, 27 февраля. Московские врачи начали вакцинировать добровольцев в рамках исследования вакцины от коронавирусной инфекции «Спутником Лайт».

Новый препарат планируют использовать в сочетании с двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, первые прививки сделали участникам исследований уже сегодня. На данный момент происходит подача заявок от желающих вакцинироваться «Спутником Лайт».

«По мере того как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться», — отметила Ракова.

Она подчеркнула, что за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек. Принять участие в исследовании может любой человек старше 18 лет без противопоказаний.

Более двух тысяч волонтеров столицы помогают медикам в мобильных пунктах вакцинации от коронавируса. Акция «Помощники вакцинации» стартовала в Москве почти два месяца назад.