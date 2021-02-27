Более 2 тысяч московских волонтеров помогают медикам в мобильных пунктах вакцинации

Москва, 27 февраля. Акция «Помощники вакцинации» стартовала в Москве почти 2 месяца назад. За это время к ней присоединились уже свыше 2 тыс. волонтеров, которые помогают медикам в пунктах вакцинации.

Большую часть добровольцев составляют студенты, однако участие в акции принимают и представители других профессий, например, педагоги, инженеры и бухгалтеры. Волонтеры работают в 11 мобильных пунктах вакцинации от коронавируса.

«Добровольцы уже свыше 12 тысяч часов поддерживают врачей в мобильных пунктах. Волонтеры информируют москвичей о возможностях и местах вакцинации», — рассказал директор центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский.

Кроме того, добровольцы помогают горожанам справиться с волнением, которое может возникать перед процедурой. На площадке стараются создавать позитивную атмосферу и подбадривать тех, кто пришел сделать прививку от COVID-19. При этом принять участие в акции могут не только граждане с медицинским образованием, но и все желающие.

Сотрудников центра «Мосволонтер» ранее за активную общественную деятельность и вклад в развитие институтов гражданского общества в Москве наградил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, он поздравил их со Всемирным днем некоммерческих организаций.